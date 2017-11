Un accident a Gironella obliga a tallar carrils de la C-16

Un cotxe accidentat aquest dimecres a la tarda ha obligat a restringir el trànsit de l'autovia C-16, a Gironella, segons han informat fonts dels Bombers i de Trànsit, la qual cosa provoca retencions.

Els fets han tingut lloc a 3/4 de 7 de la tarda, quan un cotxe ha sortit de la calçada, a l'altura del punt quilomètric 87,5. Els ocupants del cotxe, que estan sent atesos pel SEM, no han resultat ferits de consideració, segons els Bombers, que s'han activat amb cinc dotacions. Com a conseqüència de l'accident, els Mossos han tallat un dels dos carrils de cada calçada.