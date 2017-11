Un veí de Berga s'enfronta a cinc anys de presó per assetjar sexualment menors a Facebook

La fiscalia demana cinc anys i tres mesos de presó per a un veí de Berga acusat d'haver assetjat sexualment dos menors, de 15 i d'11 anys d'edat, a través de la xarxa social Facebook. El processat, Marzouk el k., sense antecedents penals i de nacionalitat espanyola, es feia passar presumptament per una noia per obtenir imatges sexuals dels dos menors i, després, els amenaçava de fer-les públiques. El judici s'ha assenyalat per a la setmana vinent al Jutjat Penal número 1 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc durant pràcticament un any, entre el maig del 2012 i el març del 2013. Des del seu domicili particular, situat a Berga, l'acusat va utilitzar el seu ordinador portàtil per crear un perfil a la pàgina Facebook amb el nom laura.garciagarcia.31392.

Segons la fiscalia, a través d'aquesta pàgina, l'home pretenia contactar amb nois menors d'edat, tot fent-se passar per una noia per obtenir imatges i vídeos sexuals d'ells. D'aquesta manera, va aconseguir contactar amb un adolescent de 15 anys i amb un nen d'11 anys.

L'acusat, segons afegeix la fiscalia, demanava als menors fotografies en calçotets i despullats. A més, els instava a connectar la webcam dels seus ordinadors per demanar-los que es despullessin i que es masturbessin, mentre ell els observava. Algunes d'aquestes imatges van ser gravades i guardades, en fotografies i en vídeos, per part de l'acusat.

Al nen d'11 anys, l'acusat li va arribar a proposar quedar en llocs apartats de Berga que ell coneixia, i en els quals no passava gairebé mai ningú, segons explica l'escrit del fiscal. No consta, però, que s'arribés a materialitzar cap cita.

Pel que fa al noi de 15 anys, el processat, segons la fiscalia, va voler amenaçar-lo dient-li que, si deixava d'atendre les seves peticions sexuals, divulgaria per Internet tots els vídeos. «Un minut i estaran tots carregats», l'advertia, a banda d'altres missatges similars. Davant de la por que l'acusat divulgués a Internet els seus vídeos íntims, el noi accedia a connectar la webcam i acceptava les peticions de despullar-se i de realitzar actes sexuals sobre el seu propi cos, diverses vegades.

Després d'obtenir una ordre judicial, els Mossos van entrar al domicili de l'acusat, on li van requisar material informàtic que contenia arxius de contingut sexual i pornogràfic que estava relacionat amb menors d'edat.

Per aquest motiu, la fiscalia acusa Marzouk el K. d'un total de tres delictes: corrupció de menors, amenaces i tinença de pornografia infantil. Per tot plegat, demana una pena de cinc anys i tres mesos de presó. A més, reclama que l'acusat no s'acosti en un radi de mil metres a les víctimes durant els dos anys següents a l'estada penitenciària. També vol que s'imposi a l'acusat una mesura de llibertat vigilada per un període de tres anys. El judici s'ha assenyalat per a dilluns vinent al Jutjat Penal 1 de Manresa.