Ferit greu un conductor de 30 anys en bolcar el seu cotxe a l'eix Transversal, a Artés

Un home de 30 anys va resultar ferit greu ahir al matí en accidentar-se a l'eix Transversal, a Artés, segons van informat fonts dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'accident va tenir lloc poc després de les 8 del matí al punt quilomètric 149 de la C-25, a Artés, a la calçada en sentit Manresa, quan un cotxe va sortir de la via. El vehicle va acabar bolcant.

Com a conseqüència, el conductor va quedar atrapat a l'interior del vehicle i va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat, que s'hi van desplaçar amb quatre dotacions.

L'home, després de ser atès pel SEM al lloc dels fets, va ser traslladat en ambulància a l'hospital Mútua de Terrassa en estat greu, tot i que sense perill per a la seva vida, segons fonts del SEM, que hi va desplaçar tres unitats. Al lloc de l'accident també hi van treballar els Mossos d'Esquadra.