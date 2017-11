Un lladre condemnat cinc cops s'enfronta a sis anys de presó per un nou robatori a Manresa

La fiscalia demana sis anys de presó per a un lladre multireincident, Yousri B., per haver entrat a robar en una casa de Manresa. L'home, que ha estat condemnat cinc vegades per casos similars, va cometre aquest nou robatori només un mes després de rebre la cinquena sentència condemnatòria. El judici se celebrarà la setmana que ve a la secció novena de l'Audiència de Barcelona.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc el 20 de juliol del 2015, entre les 11 del matí i la 1 del migdia. L'acusat, Yousri B., es va adreçar a un habitatge situat al camí del Grau de Manresa.

Un cop allà, va accedir a l'interior per una finestra situada a poca alçada, després de rebentar-ne el marc. De l'interior de la casa, es va endur nombroses joies, entre les quals un anell d'or amb un brillant, un anell d'or amb una turquesa, una aliança d'or, dues arracades amb zirconi, dues medalles d'or, un moneder de pell i diverses peces de bijuteria.

En sortir de l'habitatge, l'acusat es va dirigir a una joieria de la Muralla del Carme de Manresa, on va vendre els tres anells. Posteriorment, es va adreçar a un establiment de compravenda d'or del passeig Pere III, on va vendre les arracades i les medalles. Els objectes havien estat deformats per l'acusat per intentar dificultar la seva identificació, segons assegura la fiscalia en el seu escrit d'acusació.

El ministeri públic qualifica els fets com un delicte de robatori amb força en casa habitada, amb la circumstància agreujant de reincidència. Per aquest motiu, demana per a l'acusat la pena de sis anys de presó. També vol que indemnitzi el propietari de la casa amb el valor de les joies no recuperades, pendent de taxar.

Es dóna el cas que l'acusat, Yousri B., ja acumula cinc sentències fermes per robatoris similars, quatre de les quals emeses per jutjats penals de Manresa i una cinquena per l'Audiència de Barcelona. Les cinc sentències es van publicar amb només dos anys de diferència, entre el març del 2013 i el juny del 2015. El robatori que es jutjarà la setmana vinent, per tant, va tenir lloc només un mes després d'haver rebut la cinquena condemna, amb la qual cosa llavors encara no era a presó.