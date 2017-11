Un xoc frontal entre dos cotxes causa dos ferits lleus a l'eix del Llobregat, a Cercs

Dues persones van resultar ferides lleus ahir al matí en un xoc frontal entre dos vehicles a l'eix del Llobregat (C-16), a Cercs, segons van informar fonts del SEM i del Servei Català de Trànsit.

L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 105,2, al carril en sentit nord, poc després d'1/4 de 12 del matí, quan dos cotxes van col·lidir frontalment per causes que es desconeixen.

Com a conseqüència, dues persones van resultar ferides lleus i, després de ser ateses pel SEM, van ser traslladades en ambulància a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.

L'accident va obligar inicialment a tallar completament la calçada i, posteriorment, a donar-hi pas alternatiu. Com a conseqüència, s'hi van registrar cues de més de cinc quilòmetres, segons el Servei Català de Trànsit.

Al lloc dels fets hi van treballar una ambulància del SEM, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van fer la neteja de la calçada. Cap a la del migdia, segons Trànsit, la via ja es va reobrir totalment per a la circulació.