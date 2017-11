Condemnen un reincident per assaltar l'amo d'una masia a dins del seu tractor, a Manresa

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a un any i tres mesos de presó un lladre reincident que va assaltar l'amo d'una masia a l'interior del seu tractor, a la capital del Bages. L'acusat, que actualment ja era a la presó per altres casos, va agredir la víctima i li va robar el telèfon mòbil.

Els fets, segons la sentència declarada de conformitat, van tenir lloc el 24 de juliol del 2014. El lladre condemnat, Manuel G. G., de 40 anys, es va adreçar a les proximitats del mas d'en Pla de Manresa. La seva presència va ser percebuda pel propietari de la masia, que en aquell moment estava conduint un tractor per la finca.

L'home va sospitar que l'acusat podia estar robant-li les seves pertinences, per la qual cosa va decidir col·locar el tractor al camí d'entrada a la masia, per bloquejar-li el pas, i trucar immediatament a la policia.

El processat, quan es va adonar d'aquest fet, es va dirigir fins al tractor, va pujar a l'interior de la cabina i va donar un fort cop de puny a la cara del propietari. A continuació, li va sostreure el telèfon mòbil (valorat en la quantitat de 80 euros), i li va adreçar les següents paraules: «Què? Com l'altra vegada? M'enduc el telèfon i tu ja pots apartar el tractor». Com a conseqüència de l'agressió, l'home va resultar ferit lleu.

La fiscalia demanava inicialment per a l'acusat la pena de tres anys i mig de presó per un delicte consumat de robatori amb violència, en concurs amb una falta de lesions.

El dia del judici, celebrat recentment, l'acusat hi va acudir emmanillat i custodiat pels Mossos, ja que actualment és a la presó per complir condemnes per altres fets similars. El processat va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va pactar una pena de conformitat amb la fiscalia, que es va fixar en un any i tres mesos de presó. La condemna s'afegirà a la que ja estava complint actualment.

La jutge va denegar la suspensió de la pena, al·legant que l'acusat té dos antecedents penals. La sentència, a més, també condemna Manuel G. G. a pagar una multa de 160 euros i a pagar a la víctima el valor del mòbil.