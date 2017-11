Demanen l'expulsió del país d'un home acusat d'una agressió sexual a Manresa

La fiscalia demana l'expulsió de l'Estat espanyol d'un home de nacionalitat senegalesa, en situació irregular al país, acusat d'una agressió sexual a l'exterior de la sala Stroika de Manresa. El judici se celebrarà la setmana vinent al Jutjat Penal 1 de la ciutat.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc el 6 de març del 2016 a les 5 de la matinada, a l'exterior de la discoteca Stroika, a l'avinguda dels Dolors de Manresa. El processat, Seidu F., major d'edat i de nacionalitat senegalesa, es va dirigir a una noia i, contra la seva voluntat, li va pessigar diverses vegades el pit.

Segons afegeix la fiscalia, la víctima, aleshores, va intentar desfer-se d'ell i va girar-se per sol·licitar ajuda a una amiga seva. En aquell moment, l'acusat va agafar per darrere la noia i li va fer tocaments als pits i a les natges.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte d'agressió sexual, per la qual cosa demana per a l'acusat la pena de tres anys de presó. A més a més, també sol·licita que l'acusat no s'acosti a la víctima a una distància de menys de mil metres, per un període de quatre anys.

Tot i així, el Ministeri Fiscal demana que, tenint en compte que l'acusat es troba sense papers al país, se li substitueixi la pena de presó per l'expulsió immediata de l'Estat i la prohibició d'entrar-hi durant cinc anys.