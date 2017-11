Talls i marxes lentes a diverses carreteres catalanes en protesta pels empresonaments

L'empresonament del vicepresident de la Generalitat cessat, Oriol Junqueras, i vuit consellers, ahir a la tarda, ha provocat les primeres reaccions aquest matí de divendres.



Una de les protestes més visibles ha sigut el tall de l'autovia A2, a l'alçada de Castellolí, en direcció Barcelona, en un acte de protesta ciutadana. La carretera ha estat tallada cap a 2/4 de 8 i reoberta a les 8. Tot i això, les cues, de fins a quatre quilòmetres en sentit Barcelona s'han mantingut durant una bona estona.





Autovia A2 tallada a l´entrada del túnel del Bruc, diuen que per la República Catalana pic.twitter.com/OsfZbTYPDe — ?? Pep Solé Vilanova (@pepsoleV) 3 de noviembre de 2017

Xoc múltiple entre dos cotxes i un camió

A banda d'aquesta manifestació, també hi ha hagut problemes per circular als termes municipals d'Artés, on un grup de veïns ha fet una marxa lenta a l'eix Transversal entre el poble i Avinyó que ha causat retencions en un i altre sentit de la marxa.Paral·lelament, pocs minuts abans de les 9 del matí i segons informa el Servei Català del Trànsit, una marxa lenta de vehicles ha provocat important retencions a l'eix Transversal en tots dos sentits de la marxa, a l'alçada de Sallent. Les cues són d'uns 5 quilòmetres en cada un dels sentits, segons Trànsit.També hi ha hagut problemes a la Seu d'Urgell . Allà, l'accés a Andorra per la carretera N-145 ha quedat tallat quan una trentena de persones de persones amb pancartes a favor dels empresonats han impedit l'accés de vehicles provinents de la Seu cap a Andorra, i hores d'ara ja es formen cues importants. D'aquesta manera queda tancat l'accés més important de Catalunya a Andorra.Cap a 2/4 de 8 del matí, a Castellolí i encara amb la carretera tallada, s'ha produït un xoc en cadena amb tres vehicles implicats: dos cotxes i un camió. Una persona ha resultat ferida lleu, segons les primeres informacions facilitades pels Bombers de la Generalitat.