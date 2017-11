Tres ferits en una topada entre dos vehicles, a l'eix del Cardener, a Sant Joan

Tres persones van resultar ferides de consideració lleu, ahir al matí, en un accident entre dos turismes, a l'eix del Cardener (C-55), al terme de Sant Joan de Vilatorrada, en sentit nord.

Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, la col·lisió va tenir lloc poc abans de 2/4 de 6 de la matinada al punt quilomètric 36 de la C-55. El conductor i únic ocupant d'un dels vehicles va resultar ferit de caràcter molt lleu, i les altres dues persones afectades, que anaven al segon cotxe, van quedar ferides lleus. Totes tres van ser trasllades en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Dues dotacions dels Bombers es van traslladar fins al punt de l'accident i hi van treballar durant mitja hora. També hi van acudir dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El Servei Català de Trànsit informa que la topada no va provocar retencions.



Una avaria genera cues a Callús

D'altra banda, i en aquesta mateixa carretera, però al terme de Callús (al punt quilomètric 41.5), sí que es van registrar ahir al matí cues de mig quilòmetre en ambdós sentits de la marxa, a causa de l'avaria d'un vehicle, que va mantingut tallada, parcialment, la carretera C-55. L'afectació es va produir poc després de les 7 del matí i va provocar que els Mossos d'Esquadra duguessin a terme pas alternatiu al trànsit.

Ahir, en canvi, ja no hi va haver cues a Sant Joan, per la finalització de les obres de millora de l'asfalt.