Veïns d'Artés causen una marxa lenta a l'eix Transversal

Veïns d'Artés han portat a terme aquest matí una marxa lenta a l'eix Transversal (C-25) com a protesta per l'empresonament dels exconsellers del Govern de la Generalitat, que ha provocat retencions en aquesta carretera entre la connexió amb aquesta població la d'Avinyó. Entre les 8 i les 9 del matí, cap a una cinquantena de vehicles han entrat a l'eix a Artés en direcció nord i a una velocitat d'uns 20 km/h han anat fins a l'enllaç d'Avinyó, per a allà sortir i tornar-se a incorporar a la C-25, llavors en sentit sud. Al llarg d'una hora aproximadament han anat fent aquest recorregut d'aproximadament cinc quilòmetres, creant un bucle de retenció amb els vehicles que hi circulaven.

El Servei Català de Trànsit ha informat de la incidència al voltant de les 9 del matí, i sobre aquella hora han acudit a la zona agents del Servei de Trànsit dels Mossos d'Esquadra. Aquesta mesura de protesta es va promoure ahir, en el decurs de la cassolada que veïns d'Artés van fer davant l'Ajuntament contra l'empresonament decretat hores abans.



Una marxa lenta provoca cues als dos sentits de l'eix, a Sallent

Paral·lelament, pocs minuts abans de les 9 del matí i segons informa el Servei Català del Trànsit, una marxa lenta de vehicles ha provocat important retencions a l'eix Transversal en tots dos sentits de la marxa, a l'alçada de Sallent. Les cues són d'uns 5 quilòmetres en cada un dels sentits, segons informa Trànsit.