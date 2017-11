Ferit l'acusat d'un robatori en caure quan fugia de la policia, a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir un menor que acabava de cometre un intent de robatori contra un altre adolescent a l'estació de Renfe de Manresa. El noi va ser arrestat quan fugia de la policia, després de saltar per un marge de tres metres a les Escodines, per la qual cosa va resultar ferit.

Els fets, segons van explicar ahir fonts dels Mossos d'Esquadra, van tenir lloc dijous a les 8 del vespre. Un menor va denunciar que dos adolescents li acabaven d'intentar robar amb violència una cadena d'or que portava al coll. Els dos lladres no van poder aconseguir-ho, perquè amics de la víctima van sortir a defensar-lo. Immediatament, els dos agressors van fugir.

Els Mossos van iniciar una recerca pels voltants i, a les Escodines, agents de paisà van veure un adolescent que responia a la descripció d'un dels assaltants. El noi, en veure'ls, va fugir corrent i, durant la persecució, va saltar per un marge de tres metres, per la qual cosa va resultar ferit. El jove, després de ser atès pel SEM al mateix lloc, va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Quan va ser donat d'alta, els Mossos el van portar a la comissaria, on van comprovar l'autoria de l'intent de robatori i el van detenir. El noi va ser posat a disposició de la fiscalia de menors.