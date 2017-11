Condemnen el veí de Berga que assetjava sexualment menors a Facebook

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat aquest dilluns a dos anys de presó el veí de Berga que va assetjar sexualment dos menors a Facebook. L'home, que ha reconegut els fets, no haurà d'ingressar a presó perquè no té antecedents penals però haurà de fer front a una multa de 2.060 euros. A més, no es podrà acostar a les víctimes, que llavors tenien 15 i 11 anys, durant un període de tres i un any, respectivament.

Els fets van passar entre el maig del 2012 i el mes de març del 2013, quan el condemnat va crear un perfil fals de Facebook fent-se passar per una noia per tal d'aconseguir imatges sexuals i pornogràfiques dels menors. Després, els demanava que es despullessin i es masturbessin davant de la webcam i, fins i tot, els instava a introduir-se objectes per l'anus. A un dels dos joves, el va amenaçar de fer públiques les imatges si no feia cas a les seves peticions, i amb l'altre, el més jove, va intentar quedar amb ell en un lloc allunyat de Berga. L'home evitarà l'ingrés a presó perquè la pena no supera els dos anys i no té antecedents policials.

Inicialment, l'home s'enfrontava a més de cinc anys de presó, però en l'acord de conformitat, la fiscalia ha accedit a canviar la petició de presó pels delictes de pornografia infantil i corrupció de menors per una multa, i només ha mantingut els dos anys de presó pel delicte d'amenaces.