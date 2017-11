Reprenen, per tercer dia, la recerca de l'home perdut al Solsonès quan buscava bolets

Per tercer dia consecutiu, aquest dilluns al matí s'han activitat els Bombers de la Generalitat per buscar l'home de 80 anys, veí de Guixers, que va desaparèixer dissabte mentre buscava bolets per un bosc de la zona del Montcalb, a la banda nord-oriental d'aquest municipi del Solsonès. La recerca s'havia aturat ahir al vespre i s'ha reprès avui amb sis dotacions terrestres del cos de bombers, a les que està previst que s'hi afegeixin els Mossos d'Esquadra i la unitat canina.

Ahir diumenge, Mossos, Bombers, SEM, efectius de les ADF, voluntaris i familiars van buscar l'home, però, quan es va fer de nit, van haver de suspendre la recerca per garantir la seguretat dels participants perquè és una zona molt abrupta. El dispositiu va incloure un helicòpter i deu dotacions terrestres, inclosa la unitat canina. La recerca s'ha reprès aquest mati, a les 8. La família del desaparegut va donar l'avís dissabte. L'home coneixia la zona, però, en no trobar-lo, van saltar les alarmes.