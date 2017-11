El quart dia de recerca de l'home desaparegut a Guixers acaba sense èxit

Per quart dia consecutiu, els Bombers de la Generalitat de Catalunya han buscat aquest dimarts l'home de 80 anys que va desaparèixer dissabte a Guixers mentre buscava bolets. La recerca, novament, no ha tingut èxit. Consultats per Regió7, Bombers no ha confirmat que demà es reprengui la recerca.

En total, han estat nou les dotacions que han pres part en l'operatiu de la jornada d'avui. L'home, veí de Guixers mateix, va desaparèixer en una zona de bosc del Montcalb, a la banda nord-oriental d'aquest municipi del Solsonès. La família del desaparegut va donar l'avís el mateix dia de la desaparició. L'home coneixia la zona, però, en no trobar-lo, van saltar les alarmes.