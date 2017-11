Ratxes de vent superiors als 120 km/h tomben arbres, senyals i cartells a Berga

La forta ventada que hi va haver ahir al migdia i a primera hora de la tarda va afectar especialment Berga, on els Bombers de la Generalitat van haver de fer 24 sortides en poc més de tres hores, entre les 2 del migdia i 2/4 de 6 de la tarda, en molts casos per arbres, senyals i cartells tombats. A més, una vianant va resultar ferida lleu en rebre l'impacte d'un rètol.

La ratxa màxima de vent a Berga, segons el registre de MeteoBerga, va ser de 127 km/h, el recòrd absolut d'aquesta estació des de l'any 2004. Segons l'observatori de l'Aemet, la ràfega màxima al nucli de Berga va ser de 92 km/h (a les 3 de la tarda): al santuari de Queralt, un punt habitual de ventades extremes, es va registrar una punta màxima de 141 km/h, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

Entre altres incidències, el vent va tombar un senyal del carrer Lluís Companys, que, en caure, va ferir lleument una vianant de 33 anys. La dona va ser evacuada pel SEM a l'Hospital de Sant Bernabé, amb contusions lleus a la cama, segons els Bombers.

Les altres incidències van estar relacionades amb la caiguda d'arbres, cartells, teules i tot tipus d'elements a la via pública. Alguns dels arbres van caure damunt de cotxes aparcats, concretament al polígon de la Valldan i al carrer Sardana. A la plaça de Sant Joan, els Bombers van haver de treballar per evitar que un arbre de grans dimensions acabés caient a la via pública

A fora de Berga, els Bombers de la Generalitat van fer algunes actuacions més al Berguedà, bàsicament per arbres caiguts al mig de la carretera, com per exemple a l'Espunyola i a Bagà. En el conjunt de la comarca, el telèfon d'emergències 112 va rebre 17 trucades per incidències del vent.

A la resta de la Catalunya Central, l'Anoia va ser una altra de les comarques amb més actuacions dels Bombers, que es van activar per arbres i canals a punts de caure en municipis com Igualada, la Torre de Claramunt i Capellades. A Òdena, un veí que s'havia enfilat a la teulada per sanejar un desperfecte pel vent va relliscar i va caure a sobre de la teulada d'un cobert, situada dos metres més avall. L'home va resultar ferit lleu i va ser evacuat pel SEM a l'Hospital Comarcal d'Igualada.

També al Solsonès hi va haver algunes incidències rellevants pel vent. A Solsona, un arbre va caure damunt d'un cotxe al carrer Pedraforca. A la mateixa ciutat, els Bombers també van haver de sanejar el mur d'un hort que perillava de caure.