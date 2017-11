Adif cancel·la totes les línies de Renfe a causa de l'ocupació de Sants

L'administrador d'infraestructures ferroviàries Adif ha demanat als usuaris de l'estació de Sants que la desallotgin per procedir al seu tancament. Per megafonia, han llançat el següent missatge: "Es produirà el tancament d'aquesta estació. Sol€licitem abandonin el recinte ordenadament per plaça Joan Peiró". També han quedat cancel·lats tots els serveis de Rodalies, AVE i Avant i a l'estació hi han entrat policies antiavalots. El tancament de l'estació s'està efectuant coincidint amb que centenars de persones segueixen ocupant sis de les vies (de la 2 a la 7), fet que ha impedit la circulació de trens AVE i Avant i de les línies de Rodalies R1, R3 i R4 en direcció sud, incloent per tant la de Manresa