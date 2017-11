EN DIRECTE: Talls a diverses carreteres de la Catalunya Central amb motiu de la vaga d'avui

Diverses carreteres de la Catalunya Central registren talls a causa d´accions de protesta per la vaga general convocada per aquest dimecres.



Una de les vies més afectades és la C-25, l´eix Transversal, que a primera hora d´avui viu talls en tres punts diferents. Un d´ells és al punt quilomètric 132, en la rotonda d´accés a Manresa que enllaça amb la C-55 en direcció a Sant Joan de Vilatorrada, la popularment coneguda com a rotonda de la Petrocat. Allà s´hi han reunit grups de manifestants que han tallat la via mostrant pancartes de protesta per la situació actual que viu el país.



En aquest punt de la xarxa viària s'hi han registrat alguns moments de tensió cap a les 8 del matí, quan alguns dels conductors que estaven aturats han baixat dels seus vehicles per tal de demanar als manifestants que els deixessin passar. Davant les diverses peticions, els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats fins aquest punt han hagut d'intervenir per demanar als concentrats que obrissin el trànsit durant uns minuts cada hora per tal d'alleugerir les retencions.





Som a la #Cerdanya i tenim la frontera tallada. Comencem la #VagaGeneral sense por! Si ens mobilitzem som imparables! pic.twitter.com/9wWgEzp89r — Casal Panxo (@casalpanxo) 8 de noviembre de 2017

Talls a una trentena de vies

L´eix Transversal tambéen tots dos sentits de la marxa. Aquesta mateixa via encara té, a hores d´ara, un tercer punt conflictiu a Vic, entre els quilòmetres 176 i 175, on també s´han tallat els dos sentits de la marxa.A banda de la C-25, també s´estan produint congestions a causa dels talls de carretera, a la Cerdanya i a la N-145 a la Seu d´Urgell aParal·lelament, grups de manifestants tambéi, a hores d´ara, hi ha problemes per circular per aquesta via als trams d´Òdena i Abrera.En total, arreu del país es registren a hores d'ara problemes per circular en una trentena de vies, 35 de les quals es troben completament tallades a causa de manifestacions que hi tenen lloc i en dues més, la C-12 a Menàrguens i la C-14 a Ponts, hi ha obstacles a la via.A aquestes s'hi ha d'afegir la marxa lenta que també complica la circulació a la carretera C-58 al seu pas pel terme municipal de Vacarisses.