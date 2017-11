Un veí de Balsareny, ferit en un accident de trànsit a la C-16, a Sallent

Un home veí de Balsareny va resultar ferit aquest dimarts al vespre, cap a 1/4 d'11, en accidentar-se amb el seu vehicle a l'eix del Llobregat (C-16), a l'alçada del quilòmetre 60, a Sallent. Segons han informat fonts dels Bombers, en l'accident només s'hi va veure involucrat el vehicle de l'afectat que va fer una sortida de via per causes que es desconeixen. A resultes de l'impacte, l'home va quedar ferit i va ser traslladat per una ambulància del SEM a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.