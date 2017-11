Ingressen a presó dos homes de Badalona per 19 robatoris al Moianès i a altres comarques

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres veïns de Badalona (dos homes de nacionalitat xilena i una dona de nacionalitat espanyola) acusats d'haver comès 19 robatoris a l'interior de pisos, entre els quals al Moianès. Els dos detinguts han ingressat a presó preventiva per ordre judicial. Un quart membre d'aquesta organització, que també va actuar al Vallès Oriental i a la Selva, està ara en cerca i captura.

La investigació es remunta a principis d'octubre passat, quan hi va haver un robatori en un domicili de la localitat de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental). Els lladres van forçar una finestra corredora amb una eina que podia ser un tornavís.

Arran d'aquests fets, els investigadors van identificar el vehicle amb el qual van fugir els autors i van saber que els lladres formaven part d'un grup format per quatre persones. Es dóna la circumstància que aquest vehicle, dies després del robatori, va fugir d'una patrulla de la Policia Local de Vilanova del Vallès, els seus ocupants van abandonar-lo a Alella. Dins del cotxe abandonat es van localitzar diverses eines compatibles amb les que s'utilitzen per forçar els accessos a domicilis.

Els mossos van identificar alguns dels membres del grup i van iniciar una investigació per tal de localitzar-ne la resta. Fruit de la investigació, els agents van constatar que el grup es trobava a Badalona, on hi tenien un pis i van localitzar un altre vehicle que també utilitzaven aquestes persones. A més, van relacionar al grup amb 19 robatoris amb força a domicilis que s'havien anat produint des del setembre d'enguany a diverses poblacions del Vallès Oriental, La Selva i el Moianès.

En tots aquests robatoris, el grup seguia un mateix modus operandi: accedia als domicilis forçant una finestra amb algun estri com ara un tornavís, s'emportava objectes electrònics, joies, diners o tot aquell material fàcil de transportar i vendre en el mercat il·lícit. A banda, alguns testimonis van aportar la descripció dels lladres, la qual cosa va permetre poder identificar-los.

Amb aquestes dades, els agents van considerar que hi havia prou indicis per determinar que el grup investigat estava robant en domicilis de manera continuada.

El dia 31 d'octubre es va realitzar a Badalona, un dispositiu per tal de detenir als autors d'aquests fets. Dins del vehicle en el qual viatjaven, els investigadors van localitzar una gran quantitat de joies, bosses de mà, guants, tornavisos i motxilles. Les joies localitzades havien estat robades aquell mateix matí de dos domicilis de Caldes de Malavella i una bossa de mà i un rellotge provenien d'un altre robatori en una casa de la Garriga. De forma simultània, els agents van detenir una dona que vivia en el domicili investigat i que també estava relacionada amb el grup.

L'1 de novembre el Jutjat d'Instrucció número 1 en funcions de guàrdia de Granollers va autoritzar una entrada i registre al pis on vivien els detinguts. Els investigadors van localitzar i recuperar una gran quantitat d'objectes presumptament sostrets, entre els quals petits electrodomèstics, 27 bosses de mà de primeres marques, 120 rellotges de polsera, perfums, i un gran gruix de joies.

Un dels membres del grup no va ser detingut, ja que no es trobava en el domicili i en la actualitat té una ordre de recerca i detenció activa. Dos dels detinguts van ingressar a presó després de passar a disposició judicial, mentre que la detinguda va quedar en llibertat amb càrrecs.