Jordi Évole demana ajuda a les xarxes per localitzar el desaparegut de Guixers

El periodista Jordi Évole, presentador del programa Salvados a La Sexta, ha demanat ajuda a través de les xarxes socials per localitzar l'home de 82 anys que des de dissabte passat està desaparegut a Guixers, al Solsonès, on va anar a buscar bolets.



L'ancià, Martos Borrayo Quintero, és de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, i és veí del periodista, segons ha manifestat el mateix Évole a les xarxes, que ha fet un tuit amb una foto del desaparegut, tot demanant-ne la màxima difusió.





Mi vecino Borrayo (85años) desapareció el 4N en Guixers (Solsonès)@bomberscat i @mossos han cerrado la búsqueda

Solo os pido un RT

Gracias pic.twitter.com/hqHtUb2yw8 — Jordi Évole (@jordievole) 9 de novembre de 2017

Encara que els Bombers han explicat que, després de cinc dies de recerca infructuosa, han suspès la recerca , per la falta de pistes, els Mossos d'Esquadra han aclarit aque els agents, amb quatre patrulles a la zona. Si es trobessin noves pistes, els Bombers reprendrien aleshores també el dispositiu.Borrayo, segons van explicar els Bombers i els Mossos, va anar amb un amic a buscar bolets per la zona de Montcalb, al terme municipal de, dissabte passat al matí. Al migdia, però, el seu company va alertar que estava desaparegut i que feia hores que no en sabia res.A partir d'aquell moment, es va iniciar una recerca que, i que ha anat a càrrec de diverses dotacions dels Bombers, incloent l'helicòpter, els grups canins de recerca, els Mossos i voluntaris. L'operatiu de recerca es va fer per un radi de cinc quilòmetres del darrer punt on va ser vist per última vegada Borrayo i, posteriorment, es va ampliar.Els Mossos d'Esquadra no han pogut localitzar el rastre del senyal del telèfon mòbil del desaparegut, per la qual cosa es conclou que estava apagat o sense bateria, segons fonts policials. Aquest fet ha perjudicat la investigació, que, tot i així, continua.