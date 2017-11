Jutjaran els pares de Nadia per exhibicionisme i pornografia

Un jutge de la Seu d'Urgell ha acordat enviar a judici per exhibicionisme i tinença de pornografia infantil els pares de Nadia, Fernando Blanco i Margarita Garau, que tenen una altra causa oberta acusats d'estafa amb els donatius que recaptaven per sufragar les suposades despeses sanitàries de la menor. La fiscalia demana una pena de dos anys de presó per a cadascun, per aquests dos delictes, i que se'ls prohibeixi veure la menor durant deu anys.

En l'escrit en què envia el cas a judici, el jutge també acorda que s'investigui la capacitat econòmica dels pares, per assegurar les responsabilitats. Fernando Blanco segueix en presó preventiva i la mare ha perdut la pàtria potestat de la petita, arran de l'altre cas investigat per estafa.