Els Mossos investiguen la veracitat d'un suposat intent de segrest d'un nen al Pont

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la veracitat d'un suposat intent de segrest d'un menor al Pont de Vilomara. L'alarma s'ha generat a les xarxes després que l'ocupant d'una furgoneta adrecés unes paraules a un menor. Ara, la policia investiga amb quina intencionalitat real. L'Ajuntament demana calma als veïns i que no difongui informacions no contrastades per les xarxes.

L'incident es va produir dimecres passat, 8 de novembre, al matí, al carrer Constitució, a l'altura del supermercat Condis (concretament, a la coneguda com a plaça del Condis). Allà, l'ocupant d'una furgoneta va adreçar unes paraules a un menor, que haurien estat interpretades com un intent de segrest, fet que ara s'està investigant si realment va succeir així.

L'Ajuntament, a través dels vigilants municipals, va comunicar l'incident als Mossos d'Esquadra, que estan investigant els fets. La policia catalana disposa del número d'una matrícula que han aportat els veïns, i ara s'ha de determinar si correspon a la furgoneta que va protagonitzar l'incident. Els Mossos també estan agafant declaracions a la presumpta víctima i al seu entorn per aclarir el cas.

En declaracions a aquest diari, l'alcalde del Pont, Cecilio Rodríguez, demana "calma" entre els veïns i esperar a la investigació dels Mossos. "Per les xarxes estan corrent moltes coses, que són falses", ha advertit Rodríguez.