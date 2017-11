Dos cotxes xoquen a Casserres, sense ferits

Dos cotxes van col·lidir ahir a la tarda a la carretera BV-4132, a Casserres, sense que hi hagués ferits. Els fets, segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, van tenir lloc poc abans de les 5 de la tarda al punt quilomètric 2 de la BV-4132, on, per causes que es desconeixen, dos cotxes van col·lidir entre si. Fins a l'indret s'hi van desplaçar els Bombers, els Mossos i el SEM.