Un incendi crema dues habitacions en una casa de Vallbona d'Anoia

Un incendi va cremar ahir al migdia dues habitacions d'una casa de Vallbona d'Anoia, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. El foc va causar una gran fumera a l'interior de l'immoble, però no hi va haver persones ferides.

L'incendi, segons les mateixes fonts, es va declarar per causes que es desconeixen cap a les 2 del migdia, a l'interior de l'antiga casa de colònies Calafou. L'incendi va acabar cremant dues habitacions i la resta de l'immoble va resultar seriosament afectat per la fumera. Fins a l'indret s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van estar treballar a l'indret durant més d'una hora, fins a extingir el foc i ventilar l'edifici. Al lloc dels fets també s'hi van traslladar la policia i el personal sanitari de forma preventiva.