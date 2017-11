Mossos segueix investigant el possible segrest del Pont de Vilomara i descarta casos similars a altres poblacions

Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant la veracitat d'un suposat intent de segrest d'un menor al Pont de Vilomara, que hauria ocorregut presumptament dimecres passat al matí. L'alarma s'ha generat a les xarxes, després que es confirmés que l'ocupant d'una furgoneta va adreçar unes paraules a un menor. La policia catalana, però, alerta que la matrícula que circula per internet no té cap vinculació amb el cas. També afirma que no s'ha trobat indicis que hagin tingut lloc fets similars en altres municipis de la comarca. L'Ajuntament demana calma als veïns i que no difongui informacions no contrastades per les xarxes.

L'incident, segons han explicat fonts de l'Ajuntament i dels Mossos d'Esquadra, va tenir lloc dimecres al matí al carrer Constitució, a l'altura del supermercat Condis (concretament, a la plaça coneguda popularment com a plaça del Condis). Allà, l'ocupant d'una furgoneta va adreçar unes paraules a un menor, que haurien estat interpretades com un intent de segrest, fet que ara s'està investigant si realment va succeir així.

L'Ajuntament, a través dels vigilants municipals, va comunicar l'incident als Mossos d'Esquadra, que estan investigant els fets.Els Mossos d'Esquadra estan agafant declaracions a la presumpta víctima i al seu entorn per aclarir el cas.

En declaracions a aquest diari, l'alcalde del Pont de Vilomara, Cecilio Rodríguez, ha demanat «calma» entre els veïns i a esperar a la investigació dels Mossos. «Per les xarxes socials estan corrent moltes coses que són falses», va advertir Rodríguez, alhora que insistia en la prudència.

Per Internet també ha estat circulant el cas d'un suposat segon intent de segrest a Manresa, però els Mossos ho desmenteixen, ja que no els consta cap incident que hi pugui estar relacionat.