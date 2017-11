Un motorista resulta ferit en accidentar-se a la C-16, a Manresa

Un motorista ha resultat ferit aquest dilluns al matí en accidentar-se a l'autopista C-16, a Manresa, segons han informat fonts dels Bombers i del SEM.

Els fets han tingut lloc a 2/4 de 7 del matí a l'altura del punt quilomètric 51 de l'autopista, on un motorista ha caigut i ha topat amb un guardarail. Com a conseqüència, l'home ha resultat ferit de caràcter menys greu i, després de ser atès per una ambulància del SEM al lloc dels fets, ha estat evacuat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.