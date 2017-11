Mor un veí de Bellver a causa d'un greu accident a l'autovia C-16, a Balsareny

Un veí de Bellver de Cerdanya de 34 anys, Ramon Castaño Pons, va morir aquest dilluns a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa de les greus ferides que va patir dissabte al migdia en un accident de trànsit a l'autovia C-16, a Balsareny. El funeral es farà aquest dimecres, a les 4 de la tarda, a l'església de Santa Maria de Talló, a Bellver.

L'accident, segons han explicat a aquest diari fonts dels Bombers i del Servei Català de Trànsit, va tenir lloc dissabte a 1/4 d'1 del migdia al quilòmetre 71 de la C-16, entre Navàs i Balsareny, a la calçada en sentit Manresa.

Per causes que es desconeixen, la furgoneta que conduïa Ramon Castaño va col·lidir de forma lateral contra un altre vehicle, per fregament. A causa de l'accident, el bellverenc va resultar ferit greu i va ser rescatat pels Bombers de l'interior de la furgoneta. El conductor del segon vehicle va resultar amb lesions lleu.

Castaño, que tenia una discapacitat física, conduïa una furgoneta adaptada. El bellverenc ser evacuat pel SEM a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va acabar morint dilluns a causa de les greus ferides. Després que aquest dimarts se li fes l'autòpsia, el funeral se celebrarà aquest dimecres, a les 4 de la tarda, a Santa Maria de Talló.