Els Mossos fan gestions per aclarir tres suposats casos d'intent de segrest al Pont i a Manresa

Els Mossos d'Esquadra continuen fent gestions per aclarir tres denúncies de suposats intents de segrest de nens, dues al Pont de Vilomara i una a Manresa. Fins ara, els investigadors no han trobat indicis que cap dels casos sigui real, però continuen investigant.

El primer cas, tal com va publicar dissabte aquest diari, va tenir lloc dimecres al matí, al carrer Constitució del Pont. Allà, l'ocupant d'una furgoneta va adreçar unes paraules a un menor, que van ser interpretades com un intent de segrest, fet que s'està investigant si realment va ser així. Dissabte, els Mossos ja van aclarir que la matrícula que circula per les xarxes socials no té res a veure amb la furgoneta implicada en l'incident. També han aparegut dues denúncies de casos similars més al Pont i a Manresa, i també s'investiguen. Tot i la falta d'indicis, la policia aclareix que això no significa que els denunciants no creguin realment que van ser víctimes d'intents de segrest.