Condemnen un home per abusar sexualment de dues amigues de la seva filla, a Solsona

L'Audiència de Lleida ha condemnat a dos anys i quatre mesos de presó un veí de Solsona de 53 anys acusat d'abusar sexualment de dues amigues de tretze anys de la seva filla, una de les quals té una discapacitat del 35% a causa de dificultats a nivell verbal i de socialització. Els fets van tenir lloc l'estiu de 2015 i la fiscalia demanava nou anys i mig de presó mentre que la defensa en demanava l'absolució. La sala ha considerat provat que l'home va cometre els fets a casa seva, on vivia amb la seva dona i la seva filla i on sovint anaven amigues de la nena. Segons l'Audiència de Lleida, ha quedat provat que l'acusat va establir una relació de confiança amb les dues menors l'estiu de 2015, amb qui s'escrivia missatges pel mòbil i amb una d'elles, fins i tot, s'hi comunicava per la xarxa social facebook. El judici va tenir lloc el 27 de setembre d'aquest 2017. L'acusat va negar les acusacions i la sentència es pot recórrer al Tribunal Suprem.

Per una banda, l'Audiència de Lleida imposa a l'acusat dos anys de presó per fer tocaments a la menor amb discapacitat, aprofitant que tant la dona com la filla havien sortit un moment de casa. Per aquests fets li prohibeix també comunicar-se o acostar-se a menys de cent metres de la nena durant tres anys i li imposa cinc anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 1.500 euros per danys morals.

Pel que fa a l'altra nena, el condemna a quatre mesos de presó més per interactuar de manera sexual amb la menor per internet. Per aquests fets també li prohibeix comunicar-se o acostar-se a ella a menys de cent metres durant un any i quatre mesos.