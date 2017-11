El surienc Miquel Esquius és el nou número 2 dels Mossos d'Esquadra

El comissari Miquel Esquius, natural de Súria, va ser nomenat ahir nou número 2 del cos dels Mossos d'Esquadra. Ocupa així la vacant que va deixar Ferran López al capdavant de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, quan va ser designat nou cap de la policia catalana, en substitució del major Josep Lluís Trapero.

Segons va avançar SER Barcelona i van confirmar a Efe fonts de la policia catalana, Esquius, que fins ara era al capdavant de la Comissaria General de Mobilitat (que inclou Trànsit i Transport), serà un dels dos números 2 que tenen els Mossos, juntament amb Joan Carles Molinero, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central.

Esquius ocuparà la vacant que va deixar a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial el nou cap dels Mossos d'Esquadra, el comissari Ferran López, quan el 28 d'octubre passat va ser elegit per substituir el major Trapero, que va ser cessat pel ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El surienc era fins ara cap de Trànsit dels Mossos a Catalunya, càrrec que ocupava des de l'any 2010, quan va deixar el comandament de la Regió Policial Central, que dirigia des del 2004.

Esquius va entrar als Mossos el 1986, com a vigilant del Palau de la Generalitat. A mesura que va anar ascendint al cos, va assumir diverses responsabilitats, com la de cap territorial de Trànsit de la Regió Central i la de cap d'Atestats de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona. Entre els anys 2002 i 2004 també va ser sotscap de la comissaria general territorial.

D'altra banda, en aquest nou moviment de peces a la cúpula dels Mossos, López ha nomenat sotscap a la comissaria superior de Coordinació Territorial l'intendent Josep Lluís Rossell i ha situat el comissari Joan Figuera –fins ara responsable de l'àrea d'antiavalots– com a cap de la Sala Central de Comandament.

Els canvis acordats ahir per López arriben la vigília que avui se celebri la primera reunió del Consell de la Policia (òrgan consultiu en matèria de seguretat a Catalunya) després de la destitució de Trapero, que està investigat per presumpta sedició a l'Audiència Nacional, per la suposada passivitat dels Mossos durant les concentracions per protestar per l'escorcoll judicial a la conselleria d'Economia el 20 de setembre.