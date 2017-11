Els pares de la Nadia es van gastar en capricis 790.000 euros dels ajuts recollits

El Jutjat d'Instrucció 1 de la Seu d'Urgell ha enviat a judici, acusats d'estafa, els pares de la Nadia, la nena de l'Alt Urgell diagnosticada d'una malaltia rara. El jutge creu que els processats, Fernando Blanco i Margarita Garau, van utilitzar la malaltia de la filla per recollir 1,1 milions d'euros en ajudes solidàries, que en realitat destinaven a capricis personals. D'aquests 1,1 milions, al banc només hi quedaven 313.000 euros, de manera que el jutge creu que se n'haurien malgastat 792.000.

En concret, el jutjat considera que els acusats haurien utilitzat els diners per pagar el lloguer de la casa on vivien, a Fígols i Alinyà (Alt Urgell), i un cotxe Ford Mondeo que s'acabaven de comprar. A més, s'haurien gastat els ajuts econòmics en hotels, viatges, restaurants, grans centres comercials, supermercats, ferreteries, botigues d'electrònica, comerç electrònic, alarmes de domicili i costos de telefonia.

La resolució judicial constata que hi ha prou indicis per pensar que els investigats es van servir de la seva filla menor, diagnosticada de tricotiodistròfia, per recaptar fons amb l'excusa de ser destinats al tractament de la malaltia. Per fer-ho, diu el jutge, «van acudir multitud de vegades a diferents programes de televisió, van concedir entrevistes a diversos diaris i van arribar a utilitzar la seva filla en actes benèfics amb públic en directe».

Segons la interlocutòria, «en cadascuna d'aquestes ocasions, l'argument per sol·licitar donacions era diferent, amb un únic punt en comú: la seva falsedat». Per exemple, al·legaven «noves operacions als Estats Units, risc imminent de mort o la contractació d'especialistes». El jutge diu que no s'ha pogut acreditar cap cost mèdic privat que excedeixi els 4.000 euros.

La resolució constata que la malaltia no té cap tractament conegut i que no genera un risc imminent de mort, tal com sostenien els acusats. Els investigats no tenien més ingressos que les donacions, que rebien al compte de l'Associació Nadia Nerea.

La notícia de la presumpta estafa va causar una gran commoció entre els veïns d'Organyà i de les poblacions properes, que havien participat activament en la campanya de recollida de diners per ajudar la nena. El jutge va enviar a presó provisional el pare, va deixar en llibertat amb càrrecs la mare i va retirar-los la custòdia de la menor, que ara està sota la tutela d'uns familiars a Mallorca.

Fa dos dies, l'Audiència de Lleida va retirar l'altra acusació a la qual s'enfrontaven els dos acusats, per pornografia infantil i exhibicionisme, perquè no queda «mínimament justificat» que cometessin aquests delictes.