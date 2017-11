Agents de la Guàrdia Civil denuncien un gimnàs de Martorell per expulsar-los després de l'1-O

Tres agents de la Guàrdia Civil han denunciat el propietari d'un gimnàs de Martorell (Baix Llobregat), a qui acusen de vetar-los l'entrada a l'establiment per la seva condició de membres de l'institut armat, davant la qual cosa s'ha obert una investigació per un delicte d'odi.

Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, el propietari de l'establiment, que ha estat interrogat com a investigat per la Guàrdia Civil, ha negat que els negués l'accés i ha assegurat que al seu gimnàs hi ha inscrits altres policies.

Els tres agents, que es van desplaçar al setembre a Barcelona amb motiu del reforç policial pel dispositiu per evitar el referèndum de l'1-O, es van dirigir al gimnàs de Martorell per primera vegada el passat 27 de setembre, donada la proximitat d'aquesta població amb la casa quarter de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), on s'allotgen, i perquè es podia pagar per dies d'ús.

La recepcionista del local els va preguntar el 27 de setembre quina era la seva professió, davant la qual cosa els agents van respondre indicant una diferent a la seva, per motius de seguretat, i van poder accedir sense problemes al gimnàs i fer ús de les seves instal·lacions.

Els agents van tornar el local el dilluns 2 d'octubre, l'endemà de la celebració del referèndum de l'1-O, i la recepcionista els va retenir al vestíbul, fins que va arribar el propietari del local.

El propietari els va dir llavors que els havia de fer una pregunta personal i els va demanar que aclarissin a què es dedicaven, segons la denúncia dels tres agents.

Els tres membres de la Guàrdia Civil van recordar que el primer dia ja havien especificat a la recepcionista a què es dedicaven, davant la qual cosa el propietari els va preguntar si podien demostrar-ho documentalment, i a això els agents van contestar que no podien.

El propietari del local els va comminar llavors a acreditar que no eren policies i els va advertir que si no ho podien fer no podrien usar el local, argumentant, segons la denúncia, que és el seu gimnàs i que allà es complien les seves normes, davant la qual cosa els tres guàrdies civils se'n van anar de l'establiment.

Dies després, els agents van interposar una denúncia davant la Unitat de Policia Judicial de la Comandància de Barcelona, que ha citat com a testimoni a la recepcionista del local i com a investigat al propietari de l'establiment, acusat d'un delicte d'odi.

El propietari del local ha negat que exigís als agents que acreditessin que no eren policies i també que els negués accedir al local, segons les fonts.

El cas ha estat traslladat ara al jutjat d'instrucció de guàrdia de Martorell (Baix Llobregat).