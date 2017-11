Un cotxe atropella un noia de 14 anys que anava cap a l'institut, a Sant Fruitós

Una menor d'edat, de 14 anys, ha estat atropellada per un cotxe, aquest dijous al matí a Sant Fruitós de Bages quan anava a l'institut Gerbert d'Aurillac, i ha resultat ferida de caràcter menys greu.

Els fets han tingut lloc al voltant de 3/4 de 8 del matí a l'alçada del número 83 del carrer de Jaume Balmes. Segons informen fonts de la Policia Local de Sant Fruitós, la noia estava creuant el carrer per un punt on no hi ha pas de vianants i un cotxe l'ha atropellat. Malgrat que la Policia Local encara ho està investigant, el conductor del vehicle podria no haver vist la noia a causa o de portar els vidres del vehicle o bé congelats o entelats.

La noia ha quedat ferida de caràcter menys greu, amb un cop, ja que ha caigut, i ha estat traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on en faran la valoració final. La jove de 14 anys es dirigia a l'institut en el moment dels fets. Fins al punt de l'accident s'hi ha desplaçat la Policia Local de Sant Fruitós.