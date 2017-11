Un home queda ferit en bolcar el seu cotxe a la C-16, a Sallent

Un home ha quedat ferit en accidentar-se amb el seu cotxe, aquest dijous al matí a l'eix del Llobregat (C-16), en sentit Barcelona, a l'alçada de Sallent, al punt quilomètric 62.

El vehicle s'ha accidentat i ha quedat bolcat sobre el seu lateral al mig de la via, per la qual cosa, el conductor, ha quedat atrapat a l'interior del cotxe. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per ajudar a sortir l'afectat, que ha quedat ferit i ha estat traslladat a l'hospital en ambulància.