Un home s'enfronta a tres anys de presó per agredir l'exnòvia i un amic a Manresa

La fiscalia demana tres anys de presó per a un home acusat d'haver agredit la seva exparella sentimental i l'amic amb qui estava, al barri de la Font dels Capellans de Manresa. El ministeri fiscal assegura que va actuar per gelosia. El judici se celebrarà avui al Jutjat Penal 2 de la capital bagenca.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 22 d'agost del 2016, cap a 2/4 de 9 del vespre. L'acusat, Mustapha A., va veure la seva exparella amb un amic, en un carrer del barri manresà. Sense cap discussió prèvia, motivat per la gelosia, el processat es va dirigir a la noia, es va treure unes claus de la butxaca i les va utilitzar per donar-li un fort cop al cap. A més, segons afegeix la fiscalia, li va esgarrapar el braç.

Davant d'aquesta acció, l'amic de la noia va intentar ajudar la víctima, moment en què l'acusat, segons el fiscal, va propinar un cop de puny a l'estómac del noi. Ell no va patir lesions, però, en canvi, la noia va resultar amb diverses ferides i va requerir tractament mèdic i quirúrgic pel cop al cap.

La fiscalia considera els fets com un delicte de lesions i un altre de lesions lleus, per la qual cosa demana tres anys de presó per a l'acusat, a més a més del pagament d'una multa de 480 euros. També reclama que es prohibeixi al processat aproximar-se a la seva exparella a un radi inferior d'un quilòmetre, durant els dotze mesos següents a la seva estada a presó. A més a més, vol que indemnitzi la noia amb la quantitat de 996 euros, per les lesions i les seqüeles que li va provocar.