Els Mossos perden competències i queden sense autoritat entre Puigcerdà i Llívia

Anar de Puigcerdà a Llívia significa trepitjar forçosament territori francès durant un tram viari de dos quilòmetres, un fet que els veïns d'aquest enclavament català viuen amb absoluta quotidianitat. En canvi, aquesta normalitat no és la mateixa per als Mossos que treballen a la Cerdanya, ja que, quan s'han de desplaçar a Llívia per patrullar-hi o per complir-hi altres funcions, perden la seva condició d'autoritat policial en el moment de circular pels dos quilòmetres francesos. I és que, a l'Estat espanyol, la Guàrdia Civil és l'únic cos facultat per actuar a l'altra banda de la frontera.

Aquesta anomalia ha estat denunciada pel sindicat Uspac de Mossos d'Esquadra, que considera que les patrulles de la comissaria de Puigcerdà i els agents regionals de Trànsit de la Seu d'Urgell «estan desprotegits» cada cop que han d'anar a Llívia, davant de qualsevol incident qe es puguin trobar en el seu recorregut per ter-ritori francès. El cos de Mossos d'Esquadra, en canvi, nega aquesta desprotecció i assenyala que els agents, si es troben cap incidència, poden donar una primera resposta sense problemes i avisar de seguida la policia francesa.

La carretera de Puigcerdà a Llívia és, en territori català, la N-154, que es converteix en la D-68 durant els dos quilòmetres intermedis de tram francès. Si es va a Llívia des de la frontera amb la Guingueta d'Ix, el recorregut és lleugerament més llarg, de més de tres quilòmetres. El portaveu del sindicat Uspac, Josep Miquel Milagros, aclareix que, fins ara, els mossos que es desplacen a Llívia no s'han trobat mai cap conflicte, però afegeix que el problema s'ha produït quan els agents han iniciat a Puigcerdà la persecució d'un cotxe que ha acabat entrant en territori francès.

«Fa uns mesos, uns dies després d'un atemptat terrorista a França, es va muntar un control preventiu a la rotonda de Puigcerdà que és a tocar de la frontera amb la Guingueta d'Ix», explica Milagros. «Hi va haver un cotxe que va fugir del control policial, Els agents el van perseguir i el van aturar a dins de França. No va passar res, però sabem que alguns comandaments de Mossos van haver de donar explicacions», diu.

«Ens diuen que, si ens trobem algun incident en el nostre trajecte de Puigcerdà a Llívia, hem d'avisar la Gendarmeria. Però què fem, mentrestant? Si ens trobem un delicte in fraganti, actuem o no actuem?», es pregunta el portaveu sindical. «No hi ha una definició clara. Fa més de dos anys que estem insistint en aquest aspecte, però, com a única resposta, ens continuen dient que no hi ha d'haver mai problemes», diu.

Milagros assegura que «hi ha molts companys de Puigcerdà i de la Seu d'Urgell que tenen aquesta preocupació. No estan còmodes amb aquesta situació». Segons constata, els mossos «circulen armats per un territori, el francès, on no tenen cap autoritat policial, i on, per tant, a ulls de la llei són simples ciutadans», afegeix. «Els policies espanyols només poden anar armats a França en cas d'actuació policial conjunta», afirma.

Per aquest motiu, el sindicat Uspac reclama «que es reguli i quedi clara aquesta situació operativa i que els companys tinguin les màximes garanties en cas de produir-se qualsevol tipus d'incident o d'accident en el tram francès». Milagros assenyala que una possible solució seria arribar a un acord amb el ministeri de l'Interior espanyol perquè habiliti els Mossos com a policia a l'altra banda de la frontera, en cas que hagin de fer alguna actuació en calent.



Carretera internacional



Consultat per aquest diari, el cos dels Mossos d'Esquadra nega que la circulació d'agents catalans per territori francès els hagi de suposar mai cap problema. «La carretera de Puigcerdà a Llívia es considera d'abast internacional, per diferents tractats. Si ens hi trobéssim un incident, podríem donar la primera resposta i, tot seguit, comunicar-ho a la policia francesa», assegura l'oficina portaveu del cos català. «Per tant, no hi ha d'haver mai problemes», afegeix l'oficina de Mossos. El sindicat Uspac, però, creu que aquests tractats es refereixen a la lliure circulació de ciutadans, però, en cap cas, no donen cap tipus d'autoritat als agents armats estrangers.