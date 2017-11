Simulen un accident amb desenes de ferits al cremallera de Montserrat

Els diferents cossos d'emergències i Ferrocarrils de la Generalitat, tots ells coordinats per Protecció Civil de la Generalitat, van participar aquest dimecres a la tarda en un simulacre d'accident amb ferits d'un comboi al cremallera de Montserrat, a la zona de les Guilleumes. En el simulacre, hi van participar una seixantena d'alumnes de l'escola Joviat de Manresa, que van fer de figurants, tot representant els lesionats per l'accident.



En concret, Protecció Civil va simular que el comboi, que estava fent el trajecte de baixada, patia un descarrilament entre els punts quilomètrics 2 i 3, la qual cosa provocava l'afectació a una vuitantena de passatgers afectats. Entre ells, hi havia ferits molt greus, greus, lleus i il·lesos.





El cremallera de Montserrat surt de la via i s'accidenta al mig de la muntanya, un lloc de difícil accés. Hi ha ferits de diferent consideració que s´hauran de rescatar i en funció de la gravetat traslladar-los a l'hospital. Tranquils, és el simulacre en el qual hem participat pic.twitter.com/keYZJSnM6Z — Mossos (@mossos) 15 de novembre de 2017

Durant l'exercici, totes les persones del comboi van poder ser evacuades del cremallera per part dels serveis d'emergències i traslladades a un altre comboi que es va desplaçar a la zona.Aquest comboi, que va pujar a la zona des de, va servir tant per desplaçar material i operatius al lloc del simulacre, com per traslladar també els suposats il·lesos i ferits.Per participar en el simulacre, els Bombers de la Generalitat van activar el Grup d'Actuacions, GRAE, amb l'helicòpter, a més de vehicles d'actuació dels parcs de Collbató, Castellfollit del Boix, Manresa i Vic. També hi van prendre part cinc Bombes Rurals Pesants (BRP) i un helicòpter.També es van mobilitzar comandaments, cap i sotscap de guàrdia, actuant a la zona d'intervenció (ZI), al Centre de Comandament de Bombers (CCB) i, posteriorment, al Centre de Comandament Avançat (CCA).A la zona de l'accident es va constituir la cèl·lula d'avaluació, ja que es tractava d'un accident amb múltiples víctimes, amb presència del màxim comandament de Bombers, juntament amb els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Van ser aquests comandaments qui van prendre les decisions col·legiades durant tota l'actuació.Els GRAE van fer una maniobra de rescat helitransportat amb un ferit que es va simular que es precipitava barranc avall. Un cop rescatada aquesta persona, es va dur amb helicòpter fins a l'estació de Monistrol Vila i, des d'allà, es va transferir al SEM.La resta de dotacions de Bombers van realitzar tasques de triatge (juntament amb SEM), rescat i salvament de les víctimes de l'accident.El cos deva desplaçar a l'exercici quatre agents de la Unitat d'Intervenció en Muntanya (UIM) que va col·laborar, en coordinació amb Bombers, en les tasques de salvament i rescat de les persones afectades. També hi van participar quatre agents de seguretat ciutadana i quatre agents de trànsit fent tasques de suport als altres serveis d'emergència, control dels accessos i gestió de la circulació de les vies properes.El(SEM) va ser l'encarregat de l'assistència sanitària als ferits ocasionats per l'accident. Posteriorment, es va fer una roda d'evacuació dels afectats als hospitals més adients segons la patologia que presentaven i es va finalitzar amb l'activació de l'equip de psicòlegs del SEM.Es va preparar el dispositiu perquè els ferits fossin traslladats suposadament a l'Hospital de Sant Joan de Déu de, a l'Hospital d', a l'Hospital de Sant Joan de Déu de, al CAP de, al CAP Bages de, al CAP dei al CAP d'Per atendre l'emergència, el SEM va desplaçar al lloc de l'incident 18 unitats: 7 ambulàncies de Suport Vital Avançat formades per metge, infermer i Tècnic en Emergències Sanitàries (TES) o infermer i TES, 7 ambulàncies de Suport Vital Bàsic (SVB) integrada per dos Tècnics/ques en Emergències Sanitàries (TES), 1 vehicle d'Intervenció Ràpida (VIR) amb un metge/ssa i un TES i 3 vehicles de comandament.Aquest desplegament de recursos va suposar la mobilització de gairebédel Sistema d'Emergències Mèdiques.Protecció Civil de la Generalitat va mobilitzar també la responsable dels serveis territorials a la Catalunya Central i tres tècnics del servei de Logística i Operativa Territorial. La coordinació general de l'emergència es va dur a terme des del CECAT de Protecció Civil, des del qual es va activar la Creu Roja i els voluntaris de Protecció Civil de Castellbell i el Vilar per a l'atenció de les persones afectades. En la resolució de l'emergència, també hi van participar els vigilants municipals dei deFGC, per la seva banda, va desplaçar onze figurants, set treballadors de l'explotació de Montserrat (entre comandaments, equip del centre regulació i maquinistes) i vuit persones de les Línies Metropolitanes.L'escola Joviat de Manresa, a més, va participar en el simulacre amb una seixantena d'alumnes que van fer de figurants: Uns 50 alumnes del Cicle d'Emergències Sanitàries de primer i segon, 5 alumnes del Cicle de Cures en auxiliar d'infermeria i 6 alumnes de cursos sectorials del SOC (formació ocupacional).Latambé va enviar 10 voluntaris, que van participat a l'exercici dintre del grup de passatgers i ferits del cremallera.Vehicles dels diferents cossos d'emergències participants, al pàrquing del cremallera. FOTO: Creu Roja