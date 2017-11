Un incendi crema la teulada d'una casa de Llívia i obliga a evacuar els veïns

Set dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han activat aquest dissabte a la tarda com a conseqüència d´un incendi en una casa de Llívia, que ha destruït parcialment la teulada. El foc ha obligat a evacuar els veïns que hi havia en aquell moment a l´interior. No hi ha hagut ferits.

Els fets, segons fonts dels Bombers, han tingut lloc poc després d´1/4 de 4 de la tarda en una casa del carrer dels Forns. Un incendi ha cremat la teulada superior, que ha cedit parcialment.

Fins a l´indret s´hi han desplaçat set dotacions dels Bombers, entre les quals el vehicle escala, que han treballat activament per apagar l´incendi. Els veïns han hagut de sortir de l´edifici.

Després del foc, l´arquitecte municipal s'ha desplaçat a l´indret per fer una inspecció i ha conclòs que l´estructura no ha quedat afectada. Els bombers han sanejat la resta de la teulada, davant del risc que hi havia de caure. Malgrat l´espectacularitat del foc, cap persona no ha resultat ferida.