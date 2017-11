? La presentació ahir de la Fitxa d'Elements de Risc va tenir moments de record per Joaquim Forn, conseller cessat d'Interior, actualment a la presó. «Estem incòmodes, perquè l'acte hauria d'haver estat presidit pel nostre conseller», va dir el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, Joan Rovira. El director dels Bombers, Juli Gendrau, també va dir que «és un dia trist i complicat per la gent que no ens pot acompanyar».