Demanen nou anys de presó per agredir un home a Manresa i robar-li 2.500 euros

La fiscalia demana nou anys de presó per a dos acusats d'haver robat 2.500 euros a un home a Manresa després d'agredir-lo a la cara amb una ampolla. El judici se celebrarà la setmana vinent al Jutjat Penal número 1 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 16 de gener del 2016, cap a 3/4 d'1 del matinada, a l'exterior del bar El Porró, situat al carrer Major de Manresa.

Els acusats, Mohamed B. i Mourad B., es van dirigir a la víctima, que es trobava a la vorera. Segons la fiscalia, els processats li van demanar foc i, tot seguit, Mohamed B. li va propinar un cop a la cara amb un ampolla. Simultàniament, l'altre acusat, Mourad B., es va apoderar d'un sobre amb 2.540 euros que l'agredit portava en una butxaca, segons afegeix el ministeri públic.

Com a conseqüència dels fets, l'agredit va resultar amb diverses ferides a la cara, principalment al front i al nas. Les ferides van necessitar tractament mèdic i quirúrgic i van tardar a curar-se dotze dies. Com a seqüeles, li han quedat diverses cicatrius, que li causen un perjudici estètic que els forenses han qualificat de lleu.

Un dels acusats, Mohamed B., no serà el primer cop que vagi a judici, perquè ja ha estat condemnat dues vegades per delictes de violència masclista, en sentències emeses pel Jutjat de Violència sobre la Dona de Manresa.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte de robatori amb violència i un altre de lesions, delictes que imputa a tots dos processats. Com que demana quatre anys i mig de presó per a cadascun dels delictes , la suma total de les penes sol·licitades és de nou anys de presó per a cada acusat. A més a més, el ministeri públic vol que els dos processats retornin els 2.540 euros a la víctima i que l'indemnitzin amb 1.320 euros, per les lesions i les seqüeles que va rebre.