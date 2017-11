Crema el sostre d'una fàbrica abandonada de Navarcles

El sostre d'una fàbrica abandonada de Navarcles ha cremat aquest dimecres al matí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan faltaven 5 minuts per les 8. Dues dotacions dels Bombers treballen al lloc dels fets per extingir l'incendi. Una màquina treballa per separar el material de la nau i facilitar les tasques d'extinció.

Aquest és el sisè incendi d'aquestes característiques que es produeix a les instal·lacions de l'antiga fàbrica en poc menys de mig any.

Segons ha pogut saber aquest diari durant l'incendi han cremat plaques del sostre de la nau que ja eren al terra i que, en aquest moment, cremen en somort. Es tracta de plaques d'alumini que estaven desmuntades, ja que possiblement els responsables de l'empresa havien desmuntat per vendre.

D'acord amb les primeres hipòtesis, a l'interior de la nau hi ha diversos focus que cremen molt lentament en somort i que, a causa de l'acció humana, revifen amb molta facilitat.