Detinguts per conduir drogats per la C-55 després de marxar d'una benzinera de Manresa sense pagar

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i un home de Manresa, de 33 i 32 anys, respectivament, i de nacionalitat espanyola, que van conduir temeràriament per la C-55, fugint de la policia, després d'haver marxat d'una benzinera sense pagar. Tant la conductora com el copilot van donar positiu en cocaïna.

Els fets, segons ha explicat aquest dimecres el cos policial, van tenir lloc dissabte passat cap a les 7 de la tarda. Un agent fora de servei va veure com els dos ocupants d'un vehicle marxaven d'una benzinera de Manresa sense pagar. Quan es va fixar amb la placa de matrícula es va adornar que estava parcialment tapada amb cinta aïllant.

En veure això, l'agent va iniciar un seguiment discret del vehicle i va avisar del fet a la comissaria de Manresa. Durant la fugida, el vehicle escàpol va circular temeràriament, tot cometent diverses infraccions de trànsit que van posar en greu risc la seguretat dels altres usuaris de la via.

Finalment, el vehicle es va aturar a la carretera C-55, a l'alçada de Castellgalí, moment en què també va arribar una patrulla de Mossos. Un cop aturat, els dos ocupants estaven molt alterats. Els agents van observar que la conductora mostrava signes evidents d'anar sota la influència d'alguna substància estupefaent. A la prova drogotest, va donar positiu per consum de cocaïna.

Els dos ocupants del vehicle van quedar detinguts per falsificació de document públic i denunciats per un delicte lleu d'estafa a la benzinera. A més, a la conductora també se la va detenir per conducció temerària i per conduir sota els efectes de les drogues.

Els detinguts van passar el dia 19 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar llibertat amb càrrecs.