Dicten una ordre de recerca contra l'acusat d'atracar una noia amb un ganivet a Sallent

El Jutjat Penal número 1 de Manresa ha dictat una ordre de recerca contra l'acusat d'atracar amb un ganivet una noia a Sallent, ja que la setmana passada no es va presentar al judici dels fets, segons han explicat fonts judicials. El processat, Javier S. T., que va robar a la víctima 1.700 euros i les joies que portava posades, s'enfronta per aquest cas a una pena de quatre anys i mig de presó. L'home ja tenia antecedents, perquè fa tres anys va ser condemnat per un robatori.

L'atracament de Sallent, segons explica l'escrit d'acusació de la fiscalia, va tenir lloc el 28 d'agost del 2016, cap a 2/4 de 3 de la tarda. Segons relata l'escrit del fiscal, Javier S. T. va acompanyar la víctima fins al seu vehicle, que es trobava estacionat al carrer Secretari Bonet de Sallent.

Quan la noia ja havia entrat a l'interior del vehicle, l'acusat, segons la fiscalia, li va posar un ganivet a l'altura de la seva esquena i li va adreçar les següents paraules: «Dóna'm la cadena i el sobre. El mòbil i la ronyonera te'ls pots quedar». D'aquesta manera, explica la fiscalia, es va apoderar del sobre que portava la víctima, a l'interior del qual hi havia 1.700 euros.

A més a més, també li va prendre presumptament una cadena amb una medalla d'or i un anell d'or amb un brillant. Les joies han estat taxades judicialment al preu de 630 euros.

Condemnat l'any 2014 a Oriola



Es dóna el cas que el processat ja va ser condemnat l'any 2014 per un delicte de robatori amb força sobre les coses, en una sentència que, en aquella ocasió, va dictar el Jutjat d'Instrucció 3 d'Oriola, al País Valencià.

Per a l'atracament de Sallent, la fiscalia demana per a l'acusat la pena de quatre anys i mig de presó, per un delicte de robatori amb intimidació, amb l'agreujant de reincidència.

A més a més, reclama que indemnitzi la víctima amb un total de 2.330 euros, corresponents a la suma dels diners robats i del valor de les joies sostretes.

El judici es va assenyalar la setmana passada al Jutjat Penal número 1 de Manresa, però el processat no s'hi va presentar. Per aquest motiu, el jutjat ha dictat una ordre per localitzar el seu parador actual i obligar-lo a comparèixer en el judici.