Demanen tres anys de presó per incendiar una caseta d'hort i una paperera a Súria

La fiscalia demana tres anys de presó per a un home acusat d'haver incendiat una paperera i la caseta d'un hort a Súria, ara fa dos anys. L'imputat, Abel R. G., anirà a judici la setmana vinent al Jutjat Penal número 1 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 4 d'octubre del 2015, cap a 2/4 de 4 de la matinada. L'acusat va calar foc presumptament a una paperera situada a la plaça de la Serradora, de titularitat de l'Ajuntament de Súria. Per fer-ho, segons la fiscalia, va utilitzar un producte inflamable, un encenedor i uns mistos.

Poc després, segons afegeix el fiscal, l'acusat va incendiar una caseta d'hort que estava ubicada al passatge Jaume Balmes. Com a conseqüència de l'incendi, la instal·lació va tenir desperfectes que han estat taxats pericialment en la quantitat de 25.839 euros. Els danys a la paperera, al seu torn, es van xifar en 247 euros. Cap de les dues deflagracions no va arribar a posar en perill la integritat física de cap persona.

El ministeri públic tipifica els fets com un delicte continuat de danys, per la qual cosa demana la pena de tres anys de presó per al processat. A més a més, vol que pagui els 25.839 euros al propietari de la caseta incendiada i els 247 euros a l'Ajuntament pel valor de la paperera.