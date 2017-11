Dos ferits, un d'ells crític, en un xoc frontal entre un camió i un turisme a Abrera

Dues persones han resultat ferides, una de gravetat i l'altre critica, aquest dijous al matí en un xoc frontal entre un camió i un turisme a la carretera local BV-1201 a Abrera. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha passat a les 10.52 hores al punt quilomètric 6, on per causes que es desconeixen ha tingut lloc l'accident.

El ferit crític ha estat evacuat en un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Bellvitge i l'altre afectat ha estat traslladat al mateix centre en ambulància.

A causa d'aquest accident, en el lloc del sinistre es dona pas alternatiu als vehicles dels dos sentits de la marxa. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues patrulles els Mossos d'Esquadra, efectius de la policia local d'Abrera i efectius dels Bombers de la Generalitat.