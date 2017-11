La jutge inicia la investigació de les càrregues del l'1-O al Bages i envia els ferits al forense

El Jutjat d´Instrucció 2 de Manresa, que concentra els casos relacionats amb l'1-O al Bages, ja ha fet el primer pas per investigar les càrregues policials que hi va haver a Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Callús i Fonollosa, i que van causar en total una cinquantena de ferits. La jutge ha enviat una citació als lesionats perquè en els propers dies visitin el metge forense, per tal que li mostrin els informes mèdics de les lesions. El forense, a més, explorarà els afectats que conservin les ferides o que tinguin seqüeles. El mateix dia, els denunciants podran confirmar si reclamen per les lesions.

Els 50 afectats s´han adherit a la denúncia col·lectiva que ha promogut el Col·legi d´Advocats de Manresa. Formalment, el Col·legi va presentar set denúncies, quatre de col·lectives (una per cada poble afectat) i tres d´individuals. En aquest cas, són els ferits més greus, és a dir, els que van rebre intervencions quirúrgiques o van requerir baixes laborals. Els tres són veïns de Sant Joan, on la Guàrdia Civil va carregar a l´escola Joncadella i a l´IES Quercus. La Guàrdia Civil també va ser el cos policial que va actuar a Castellgalí, Callús i Fonollosa.

Els ferits han estat citats en diferents dies, a partir de la setmana que ve i durant la primera quinzena de desembre. Tots ells aniran acompanyats per algun dels 60 advocats del Col·legi, que treballen gratuïtament per assistir els afectats.

Tots els lesionats en els quatre municipis bagencs (més d´una quarantena) van accedir a signar les denúncies, que inclouen també alguns afectats que van quedar retinguts als col·legis, i que al·leguen vulneració de drets fonamentals.