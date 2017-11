Demanen quatre anys i mig de presó per a un manresà per agredir els veïns

El Jutjat Penal número 1 de Manresa ha assenyalat per a la setmana vinent el judici contra un jove manresà de 21 anys acusat d'haver agredit els seus veïns amb una barra de ferro, en el transcurs d'una discussió veïnal. Les dues víctimes, que són matrimoni, van resultar ferides. Per aquest cas, la fiscalia demana quatre anys i mig de presó per a l'acusat.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals del ministeri públic, van tenir lloc ara fa un any i mig, el 9 de juliol del 2016, cap a 2/4 de 3 de la matinada, al barri de la Plaça de Catalunya de Manresa. L'acusat, Alfonso O. G., segons la fiscalia, va iniciar una discussió veïnal amb el matrimoni, que són veïns seus.

El processat, segons el ministeri públic, va agafar una barra de ferro i la va utilitzar per agredir l'home a la galta dreta, entre altres zones del cos. Amb la mateixa barra, va donar un cop al cap a la dona, segons afegeix l'escrit d'acusació pública.

Com a conseqüència dels fets, l'home va patir contusions a la galta, en una espatlla i en un genoll, que van tardar una setmana a curar-se. La seva esposa, al seu torn, va patir un petit trau al cap, a més a més d'hematomes. En el seu cas, les ferides van tardar deu dies a curar-se i, com a seqüela, li ha quedat una cicatriu amb un perjudici estètic de caràcter lleu, segons l'informe forense.

La fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte de lesions amb l'ús d'instrument perillós, pel que fa a l'agressió a la dona, i d'un delicte lleu de lesions, pel que fa a l'agressió al seu marit.

Per aquest motiu, el ministeri públic demana per a l'acusat la pena de quatre anys i mig de presó. A més, reclama que pagui una multa de 1.080 euros i que indemnitzi les víctimes per les lesions i les seqüeles.