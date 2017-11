Detenen un home a l'Anoia que tenia 2.848 plantes de marihuana a casa seva

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada van detenir el dia 22 de novembre un home, de 49 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilanova i la Geltrú (Garraf), que tenia 2.848 plantes de marihuana a casa seva. El van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

A finals de setembre els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una casa de Jorba (Anoia). Els agents van obrir una investigació i van comprovar que de l'interior de la casa sortia una forta olor de marihuana.

Després de diverses indagacions, el 22 de novembre, els mossos van anar al domicili i van parlar amb el propietari de la casa, el qual va confirmar l'existència d'una plantació a l'interior de casa seva.

Quan els agents van accedir a l'interior de l'edifici van trobar un total de 2.848 plantes de marihuana repartides en diferents estances de la casa. Hi havia una complexa instal·lació amb llums, ventiladors, aires condicionats, etc. A més, també es va detectar que el propietari estava defraudant electricitat, ja que el consum no quedava enregistrat a cap comptador.

Arran d'aquests fets, el propietari de la casa va quedar detingut per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Per altre banda, cal destacar que la inversió econòmica realitzada a la casa a nivell d'instal·lació podria estar entre els 60.000 i 70.000 euros. Aquest tipus d'instal·lació està preparat per proporcionar marihuana a gran escala, uns 90kg nets aproximadament de substància cada tres mesos. Segons la taula de preus i mesures de l'Oficina Central d'Estupefaents la quantitat de marihuana localitzada a la casa en el mercat il·lícit tindria un valor de 119.530 euros.

Per tant, per tal de poder distribuir i vendre aquesta quantitat de substància és necessària una infraestructura ben organitzada. Així doncs, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions. El detingut ha passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada, el qual ha quedat en llibertat amb càrrecs.