El tram Manresa-Igualada de l'eix Diagonal registra l'any amb més morts des de l'estrena

El tram de l'eix Diagonal entre Manresa i Igualada està registrant aquest any la xifra més alta de víctimes mortals des que es va estrenar completament, el 2 de desembre del 2011. En concret, aquest 2017, fins al dia 20 de novembre, hi ha hagut tres morts, el mateix nombre de víctimes que hi havia hagut durant tots els anys anteriors (entre el 2012 i el 2016). A més, en aquest mateix tram, quan falta un mes per tancar l'any, ja hi ha hagut també 28 ferits, molt a prop dels 30 que hi va haver en el conjunt del 2014, que és l'any que té fins ara el rècord de lesionats.

Si s'agafa el conjunt de la carretera entre Manresa i Vilanova i la Geltrú, les xifres de sinistralitat també són les més altes des del 2012, el primer any en què la via va funcionar en la seva totalitat. En total, aquest 2017 hi ha hagut cinc accidents mortals, la xifra anual més alta des de l'estrena de l'eix Diagonal. El nombre de víctimes mortals ha estat de sis, una menys que el 2012, perquè aquell any es van haver de lamentar quatre morts en un sol accident, a prop de Vilafranca del Penedès.

Pel que fa al nombre de ferits en el conjunt de l'eix Diagonal, enguany també és el més elevat des que es va estrenar totalment. Fins al 20 de novembre, entre Manresa i Vilanova i la Geltrú s'han registrat 112 ferits, quatre més que els 108 que hi va haver el 2012, que era fins ara l'any amb més sinistralitat. Entre el 2013 i el 2016,en canvi, la xifra anual de ferits sempre s'havia mantingut al voltant de la vuitantena, invariable.

On la xifra de ferits ha crescut més ha estat al tram Igualada-Vilafranca: des de començament d'any, ja ha registrat 60 lesionats, el doble dels que havia tingut durant tot el 2016. La xifra anual màxima de ferits en aquest tram s'havia estat el 2012, quan en van ser 54, sis menys que ara.

Es dóna el cas que el tram entre Vilafranca i Vilanova, l'únic desdoblat de l'eix Diagonal, és l'únic on el nombre de ferits ha baixat respecte dels anys anteriors. En canvi, el nombre de ferits i de víctimes mortals ha pujat als trams Manresa-Igualada i Igualada-Vilafranca, que van néixer sense estar desdoblats.

Els tres accidents mortals que hi ha hagut aquest 2017 entre Manresa i Igualada han tingut lloc al tram concret entre Castellfollit del Boix i Òdena. El primer va succeir el 9 de juny, quan un veí de Navarcles de 34 anys va perdre la vida en un xoc frontal entre dos vehicles, al terme de Castellfollit del Boix, entre Maians i Sant Salvador de Guardiola

Els altres dos accidents mortals han tingut lloc més recentment, amb només un mes de diferència. El 17 d'octubre passat, una veïna de Cornellà de Llobregat va morir en accidentar-se al terme de Castellolí, entre Maians i Igualada. El vehicle que conduïa va sortir de la calçada, va impactar contra el mur exterior del túnel de Can Jorba i es va incendiar.

Molt a prop, a 500 metres de distància, al terme d'Òdena, hi va haver el tercer accident mortal, ara fa just una setmana. Una noia de 24 anys va morir en un xoc frontal entre dos cotxes en el mateix tram, que presenta un desnivell pronunciat i que, en sentit Manresa, és de doble carril.