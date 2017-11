Jutgen un home per intentar estafar un malalt d'Alzheimer a Manresa

La fiscalia demana cinc mesos de presó per a un home de 68 anys que presumptament va intentar estafar 30.000 euros a un avi ingressat a un geriàtric de Castellgalí que té Alzheimer. L'acusat va explicar en la vista oral, celebrada aquest dilluns a Manresa, que no tenia ni idea de la seva demència i que en cap moment va tenir la intenció d'estafar-lo.

Els fets van tenir lloc el 25 de novembre del 2015, quan l'acusat es va desplaçar fins a la residència per anar a buscar l'avi, a qui va conèixer quan era jove, i es van dirigir a una sucursal bancària del centre de Manresa. La intenció era que l'avi retirés 30.000 euros del seu compte corrent per donar-los a l'acusat. La caixera el va informar que no tenia aquesta quantitat en el compte i va sospitar. Segons va explicar la mateixa treballadora de la sucursal en la vista oral, l'avi li va dir que apuntaria en un paper el que havia de fer, però simplement hi va fer la seva signatura. La caixera va dir que només havia anotat una firma, però que en cap cas havia escrit cap ordre. L'avi va necessitar una estona per recordar que volia retirar del seu compte corrent 30.000 euros.

L'administrador de l'avi, que li porta els comptes i és lletrat, va participar a la vista oral com a testimoni i advocat de l'acusació particular, i va demanar la mateixa pena que la fiscalia. Va intentar demostrar que l'acusat i el seu client s'havien conegut feia gairebé 50 anys, però que no mantenien cap relació d'amistat, i que va començar a visitar l'avi poc abans de portar-lo, al novembre del 2015, a la sucursal bancària. L'avi va ingressar al geriàtric de Castellgalí el 2013, quan els seus coneguts van veure que tenia una demència i no podia estar sol a casa.

L'acusat va reiterar que, tot i no haver mantingut contacte durant uns tres anys, quan es va assabentar que l'havien ingressat, a principi del 2015, el va començar a visitar regularment i ho feia un parell de cops cada mes. Els responsables de la residència només recorden haver-lo vist una vegada anteriorment.

L'acusat va confessar que tenia el 2015 problemes econòmics i que ho va comentar a l'avi (que no era present per l'estat avançat de la malaltia), que va accedir a ajudar-lo.